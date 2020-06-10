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محافظات

نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:06 م
حنان مجدي نائبة
حنان مجدي نائبة مجافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مستشفى الداخلة العام يرافقها الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث زارت أقسام الاستقبال والطوارئ و الصيدلية.


واطمأنت حنان مجدي علي توافر كافة الأدوية ومستلزمات الحماية للأطباء والتمريض وإجراءات مكافحة العدوى، كما التقت بالطاقم الطبي بقسم العزل بالمستشفى ووجهت لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول خلال الأزمة وتسجيل نسبة شفاء مرتفعة بين المصابين المعزولين بالمستشفى.


كما وجهت نائبة محافظ الوادي الجديد بتوفير سيارة لخدمة أطباء الحميات خلال انتقالهم بين مركزي الخارجة والداخلة.


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وأكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم سيتم التعامل الحاسم تجاه المخالفين لقرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالمنشآت العامة مثل المخابز والمحال التجارية.. وغيرها والذي تلاحظ أثناء مرور مفاجئ اليوم بمدينة موط .


وأشارت إلى أنه سيتم إحالة المسئولين عن هذه الواقعة للتحقيق، مضيفة أنه سيتم رفع تقرير يومي عن أداء لجان المرور والمتابعة على مستوى المحافظة لمعاقبة المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد حملة نظافة بأحياء مبارك والاوقاف بمدينة موط ومنطقة الحميات وشارع محطة الكهرباء والمنطقة الصناعية بمدينة موط وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة وشملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والاشغالات والمخلفات بمعدات مركز الداخلة وبمشاركة قسم النظافة بالمركز.


وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لاظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتسيير حركة المرور، والحرص على التباعد الاجتماعى اثناء عمل فريق النظافة وموظفى الإحياء ، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية اثناء العمل حفاظا على صحتهم وحرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا.
نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور
نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور
نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور
نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور
نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمستشفى الداخلة العام .. صور
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