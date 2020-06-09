بعد تفعيله بالمصالح الحكومية..كل ما تريد معرفته عن الكارت الذكي للوقود في الوادي الجديد

تعتبر المنظومة الإلكترونية "الكارت الذكي" للخدمات البترولية في الوادي الجديد ، أو المحافظات الأخرى هي إحدي وسائل ترشيد الدعم و ضمان وصوله لمستحقيه وتستخدم الكروت الذكية للمنظومة الحالية لصرف البنزين والسولار بكافة أنواعه.





وكان مصدر في قطاع البترول قد أكد منذ تطبيق المنظومة أنه لا توجد عدالة فى توزيع الدعم الموجه إلى الوقود، ما لم تتم مراعاة مستويات دخول المواطنين، والقدرة الشرائية لكل منهم، الا ان هذه العدالة ستظل منقوصة، مالم يتم تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة الكروت الذكية للوقود، بما يضمن مراعاة الفروق بين دخول واستهلاك حملة كروت الوقود، ويُحسن من استهداف محدودى الدخل من أصحاب السيارات، وحتى المواصلات العامة.

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وأضاف المصدر أن منظومة الكروت الذكية تهدف الي إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، وإنشاء قواعد بيانات للمركبات، فضلًا عن إحكام الرقابة على تهريب المنتجات البترولية من المحطات، كما لا يوجد أى تحديد للكميات والكروت الذكية تصدر لجميع أنواع السيارات.





ولفت الي أن المنظومة أتاحت إمكانية قيام المصلحه الحكوميه بإصدار الكروت الذكية للعاملين بها بصيغة جماعية بطريقة إلكترونية وذلك بإتباع اجراءات معينه خاصة بتسجيل البيانات الجماعيه .





وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد وجه الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تفعيل كارت الوقود الذكي بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية قبل شهر يوليو المقبل.





وأكد الزملوط، أنه جرى تكليف الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من إجراءات توفير ماكينات توليد الكهرباء بالديزل لمحطات الوقود بالمراكز لمواجهة أي أزمات طارئة.



