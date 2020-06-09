AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تفعيله بالمصالح الحكومية..كل ما تريد معرفته عن الكارت الذكي للوقود في الوادي الجديد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:02 ص
الكارت الذكي للوقود
الكارت الذكي للوقود
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تعتبر المنظومة الإلكترونية "الكارت  الذكي"  للخدمات البترولية في الوادي الجديد، أو المحافظات الأخرى هي إحدي وسائل ترشيد الدعم و ضمان وصوله لمستحقيه وتستخدم الكروت الذكية للمنظومة الحالية لصرف البنزين والسولار  بكافة أنواعه.

وكان مصدر في قطاع  البترول قد أكد منذ تطبيق المنظومة أنه لا توجد عدالة فى توزيع الدعم الموجه إلى الوقود، ما لم تتم مراعاة مستويات دخول المواطنين، والقدرة الشرائية لكل منهم، الا ان هذه العدالة  ستظل  منقوصة، مالم يتم تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من منظومة الكروت الذكية للوقود، بما يضمن مراعاة الفروق بين دخول واستهلاك حملة كروت الوقود، ويُحسن من استهداف محدودى الدخل من أصحاب السيارات، وحتى المواصلات العامة.
اقرأ أيضًا:
وأضاف المصدر أن منظومة الكروت الذكية  تهدف الي إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، وإنشاء قواعد بيانات للمركبات، فضلًا عن إحكام الرقابة على تهريب المنتجات البترولية من المحطات،   كما لا يوجد أى تحديد للكميات والكروت الذكية تصدر لجميع أنواع السيارات.

ولفت الي أن  المنظومة أتاحت  إمكانية قيام المصلحه الحكوميه بإصدار الكروت الذكية للعاملين بها بصيغة جماعية بطريقة إلكترونية وذلك بإتباع اجراءات معينه خاصة بتسجيل  البيانات الجماعيه .

وكان اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد وجه  الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تفعيل كارت الوقود الذكي بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية قبل شهر يوليو المقبل.

وأكد الزملوط، أنه جرى تكليف الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من إجراءات توفير ماكينات توليد الكهرباء بالديزل لمحطات الوقود بالمراكز لمواجهة أي أزمات طارئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملا يطمئن المصريين: توافر كل أنواع المنتجات البترولية

إي فاينانس: منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم ومراقبة عمليات صرف وتوزيع الوقود

«إي فاينانس»: منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم ومراقبة عمليات صرف وتوزيع الوقود بالتعاون مع شركة التعاون للبترول.. سرحان: البطاقات بهدف إحكام السيطرة ومراقبة صرف وتوزيع الوقود على مستحقيه

بعد تعاقد مهم مع التعاون للبترول.. إى فاينانس لـ «صدى البلد»: التطبيق الفعلى أول يوليو بجميع المحافظات

تنفيذا لقرارات "الوزراء".. محافظة الوادي الجديد: لا تراخيص بناء جديدة

محافظ الوادى الجديد يوجه بتفعيل الكارت الذكي للوقود بالمصالح الحكومية

ترشيحاتنا

قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة

التخلص من وساوس الشيطان.. 8 أعمال تحميك منه وتجعله لا يقربك

كيف أؤدي الصلوات الفائتة منذ سنين.. دار الإفتاء تجيب

نور أحمد زاهر تقلد رضوى الشربيني.. وليلى تقلد المتصلة.. شاهد

بعد رفض الأبناء تغسيل والدتهم المتوفاة بكورونا.. فتاة تشكل فريقا لهذه المهمة في الفيوم.. فيديو

شاهده ينتحر.. كلب يمكث 4 أيام على كوبري حزنا على صديقه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور