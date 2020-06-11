شاهد.. ساعة من إنتاج بنتلي وبريتلنج بـ 137 ألف جنيه.. صور

كشفت شركة بنتلي بالتعاون مع شركة بريتلنج عن أحدث طراز من ساعة كرونومات بهدف الاحتفال بهذه الشراكة الطويلة مع صانعة السيارات البريطانية ، التي استمرت أكثر من 17 عامًا.

تعد ساعة كرونومات الجديدة من بيتلى ساعة رياضية متعددة الأغراض يمكنك استخدامها على الشاطئ وفي الأحداث الهامة في نفس اليوم، ويأتي إطار الساعة الخارجي مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 42 مم بلمسات خضراء وعدادات بلون أسود أنيق.

و تشمل المزايا الأخرى حصولها على سوار Rouleaux مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع قفل الفراشة وشعار بنتلي خلف الإطار الخارجي من الياقوت الشفاف.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي لشركة بنتلي: "تشترك كل من بنتلي وبريتلنج في التراث المميز الذي كان حجر الأساس للتطورات التقنية والتصميمية الرائدة عالميًا لعلامتنا التجارية ، واضاف انه بدءًا من التقنيات التي تجعل سيارات بنتلي أفضل السيارات الفاخرة، وصولًا إلى بيئة الركوب التي تزيد من الراحة والرفاهية التي لا مثيل لها، فإن مجموعة طرازاتنا الجديدة تستمد الإلهام من تاريخنا بينما تقود رؤيتنا إلى المستقبل".

وأضاف: "تمثل ساعة كرونومات بنتلي الجديدة هذه الالتزام باحترام قيمنا الأصيلة مع إنشاء رمز جديد ودائم للعملاء المعاصرين لنا اليوم".

حيث تم استلهام تصميم ساعة كرونومات الجديدة من ساعة Frecce Tricolori، والتي تم تطويرها والكشف عنها في عام 1993 بالتعاون مع شركة صناعة الساعات الإيطالية الشهيرة التي تستخدم نفس الاسم.

و يطلق على ساعة بنتلي اسم B01 42، و أبرز مواصفاتها ، تم صنعها من المواد الفولاذ المقاوم للصدأ ، المقاس 42 مم ، بالارتفاع 15.1 مم ، و مقاومة الماء حتى 200 متر ، والزجاج ياقوت محدب مزدوج مضاد للانعكاس ، أما بالنسبة للسعر، فتكلف الساعة 6,650 جنيه استرليني .