AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات إصدار سيارة  بي ام دبليو MHX5 موديل 2020 بعدد محدود .

وتأتي السيارة المعدلة بسعر 240,000 دولار أمريكي ، وتتميز بتصميم خارجي بلون الياقوت الأسود المعدني ولون بيج من الداخل، وبالطبع الشيء الأكثر جاذبية هنا هو الأداء، حيث تأتي الـ SUV بقوة تبلغ 713 حصان.

المحرك هو نفسه محرك الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر الذي نجده X5 M، ولكن إصدار MHX5 700 يعتمد في الواقع على نسخة X5 M كومبيتيشن، كما أن خرج عزم الدوران وصل إلى 910 نيوتن.متر.

بطبع يستنتج معظمنا أن هذه القفزة في أرقام القوة ستؤدي إلى تقليص زمن التسارع الأصلي من 0-100 كلم/سا والبالغ 3.7 ثانية، ولكننا في الواقع ليست لدينا أية أرقام دقيقة هنا، حيث أن شركة التعديل لم تصدر أي معلومات في هذا الخصوص.

الترقيات الفنية تتضمن إعادة برمجة للـ ECU، وتحديث التوربو وترقية علبة التروس، ونظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجموعة جنوط قياس 23 بوصة، كما تأتي X5 M بمشتت هواء أمامي من ألياف وكذلك الناشر الخلفي، بالإضافة إلى مجموعة من ملصقات مانهارت، وفي الداخل تتميز السيارة بكسوة كاملة من جلود ميرينو في مزيج مع ألكانتارا.

ما تحصلون عليه هو X5 M كومبيتيشن ذات مظهر أكثر عدوانية، مع حوالي 100 حصان إضافية مقارنة بالنسخة الأساسية، ولكن المشكلة هنا أنها بسعر 240,000 دولار أمريكي ، أي ما يعادل ضعف السعر الأصلي للسيارة، وربما سيعتمد قرار الشراء في النهاية على مدى شغف البعض بسيارة X5 M المعدلة.

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور
شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور
شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور
شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هينيسي تتحدى بوجاتي.. شاهد كورفيت توين تربو 2020 بقوة 1200 حصان

شاهد.. النسخة المدرعة من لينكولن نافيجيتور 2020.. مواصفات وأسعار

بي إم دبليو X3 M تدخل تحدى السرعة القصوى على إحدى الطرق العامة.. بالفيديو

سباق تسارع مثير بين بي إم دبليو M4 وسوبرا GR معدلة.. فيديو

شاهد | سيارات العالمى كريستيانو رونالدو

شاهد.. BMW XB7 معدلة بقوة خيالية وسعر فلكى.. صور

ترشيحاتنا

غسيل أموال بـ 3.5 مليار جنيه خاصة بـ"المحامين".. رجائي عطية يتقدم ببلاغ للنيابة

أنا في خطر يا جماعة .. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك على طريقة هنيدي

المغرب: 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد وتسجيل 26 حالة إصابة جديدة

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

5 حالات .. أحمد موسى يكشف العدد الحقيقي لمصابي حفلات الجونة.. فيديو

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

إصابة أحد موظفي مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد القبض على زوجها يوم زفافها

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

تراجع طفيف .. الصحة: 1399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم .. و46 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس