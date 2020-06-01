شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

اعلنت شركة مانهارت بيرفورمانس لتعديل السيارات إصدار سيارة بي ام دبليو MHX5 موديل 2020 بعدد محدود .

وتأتي السيارة المعدلة بسعر 240,000 دولار أمريكي ، وتتميز بتصميم خارجي بلون الياقوت الأسود المعدني ولون بيج من الداخل، وبالطبع الشيء الأكثر جاذبية هنا هو الأداء، حيث تأتي الـ SUV بقوة تبلغ 713 حصان.

المحرك هو نفسه محرك الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر الذي نجده X5 M، ولكن إصدار MHX5 700 يعتمد في الواقع على نسخة X5 M كومبيتيشن، كما أن خرج عزم الدوران وصل إلى 910 نيوتن.متر.

بطبع يستنتج معظمنا أن هذه القفزة في أرقام القوة ستؤدي إلى تقليص زمن التسارع الأصلي من 0-100 كلم/سا والبالغ 3.7 ثانية، ولكننا في الواقع ليست لدينا أية أرقام دقيقة هنا، حيث أن شركة التعديل لم تصدر أي معلومات في هذا الخصوص.

الترقيات الفنية تتضمن إعادة برمجة للـ ECU، وتحديث التوربو وترقية علبة التروس، ونظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجموعة جنوط قياس 23 بوصة، كما تأتي X5 M بمشتت هواء أمامي من ألياف وكذلك الناشر الخلفي، بالإضافة إلى مجموعة من ملصقات مانهارت، وفي الداخل تتميز السيارة بكسوة كاملة من جلود ميرينو في مزيج مع ألكانتارا.

ما تحصلون عليه هو X5 M كومبيتيشن ذات مظهر أكثر عدوانية، مع حوالي 100 حصان إضافية مقارنة بالنسخة الأساسية، ولكن المشكلة هنا أنها بسعر 240,000 دولار أمريكي ، أي ما يعادل ضعف السعر الأصلي للسيارة، وربما سيعتمد قرار الشراء في النهاية على مدى شغف البعض بسيارة X5 M المعدلة.