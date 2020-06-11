أيقونة رقمية لإثراء الثقافة العربية.. الفهرس العربي الموحد بالمملكة يجتذب أكثر من مائة ألف زائر

زار الفهرس العربي الموحد التابع لـ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على الشبكة العنكبوتية خلال المدة القليلة الماضية أكثر من 100 ألف زائر، اطلعوا على 150 ألف صفحة، وانضم له 2500 عضو جديد، وتم من خلاله اجراء 30 ألف عملية بحث.

ويشكل الفهرس العربي الموحد الأيقونة التقنية الرقمية لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة على الشبكة العنكبوتية، ومنصة الخدمات المعرفية العربية، حيث يقوم منذ إنشائه بدور معرفي محلي وعربي وعالمي خلّاق، ويكتسي بالصبغة العلمية المنهجية، ويعمل بمختلف المنجزات المفاهيمية في مجال الفهرسة والتسجيل والتوثيق وتوفير المحتوى الرقمي العربي من خلال المكتبة الرقمية العربية الموحدة في عمل علمي متميز يهدف إلى جمع المكتبات العربية جميعا في منظومة عربية موحدة.

ورغم الحجر الصحي جراء جائحة كورونا وأثره على الأنشطة الثقافية المنبرية، والعمل اليومي المكتبي، والخدمات المعلوماتية، إلا أن مركز الفهرس العربي الموحد -الذي يديره الدكتور صالح بن محمد المسند- لم يتوقف عن إضفاء الحيوية والنشاط المتميز لمختلف عناصر الفهرس ومكوناته الثقافية والخدمات المعلوماتية الرقمية.

وخلال شهري أبريل ومايو الماضيين قام الفهرس بعقد مجموعة من الفعاليات الإلكترونية والندوات، منها: الندوة الافتراضية الكبرى، وندوات افتراضية متنوعة، وإطلاق منصة "المبدعون العرب"، وإطلاق خدمة "الفهرس بودكاست" على منصة Sound Cloud، وتقديم خدمات المعلومات عبر محرك البحث المتقدم والمكتبة الرقمية العربية الموحدة، إضافة إلى تفعيل قناة الفهرس العربي الموحد على اليوتيوب، والتفاعل مع جمهور الفهرس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد قام الفهرس العربي الموحد بتكثيف فعالياته على الخط المباشر للتفاعل مع مجتمع المعلومات والمكتبات والأعضاء، حيث قام بإطلاق مجموعة من المبادرات تتضمن برامج معرفية تم تقديمها على منصة الندوات الافتراضية "زووم" ومن هذه المبادرات مبادرة استثمر وقتك في القراءة المنزلية عبر ملخصات الكتب التي يقرؤها القراء، ودعا الفهرس إلى تقديم مشاركات القراء من خلال تسجيل صوتي أو فيديو على أن يقوم الفهرس بنشرها على مواقع التواصل الخاصة به.

كما قدّم الفهرس العربي الموحد خلال الشهرين المنصرمين 14 ندوة إلكترونية، شارك فيها مجموعة كبيرة من المختصين بالإعلام والثقافة والمعرفة وعلوم المكتبات من المملكة ومن الوطن العربي (من الكويت والجزائر ولبنان ومصر) ودارت الندوات حول القراءة، والثقافة والتنمية المستدامة، والعلاقة بين المعرفة والتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وتأثير التكنولوجيا وتأثرها في مجابهة جائحة كورونا، والتعليم عن بُعد، والعلاقات الثقافية العربية الصينية، والحوسبة السحابية واستخدامها في المكتبات وغيرها من الندوات، وقد بلغ عدد المتابعين والحضور والمشاهدات (14190) متابعًا.

وأطلق الفهرس منصة "المبدعون العرب"، حيث تم تقديم عرض تضمن شرحا عن أهداف المبادرة ومن يستفيد منها، وإعداد دليل استخدام لخدمة منصة " المبدعون العرب"، كما أطلق الفهرس خدمة "الفهرس بودكاست" وتم تحميل جميع الندوات التي أقامها الفهرس خلال المدة الماضية على قناة سمعية صممها على موقع Sound Cloud ، وتم الترويج للخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظل الفهرس العربي مقدما برامجه وفعالياته إسهاما منه في تقوية التواصل الثقافي العربي والتقدم بجسارة صوب مجتمع المعرفة العربي والعالمي.