ضمن مرشحى حزب إرادة جيل.. محمود نفادى يعلن نيته الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

أعلن الكاتب الصحفى محمود تفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس رابطة الإعلاميين البرلمانيين وشيخ المحررين البرلمانيين بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب إرادة جيل ومستشار تحرير بوابة الدولة الإخبارية، عزمه الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ضمن مرشحى حزب إرادة جيل، والذى يرأسه المحاسب تيسير مطر.





وذكر نفادى على صفحته على فيس بوك أنه اتخذ هذا القرار استنادا إلى خبرته السياسية والبرلمانية على مدار ٤٠ عاما، قضاها تحت قبة مجلسى الشعب والشورى متابعا للنشاط البرلمانى، وكان قريبا من دوائر صنع القرار البرلمانى.





وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب كبير من خلال ردود الفعل والتعليقات خاصة من عدد كبير من النواب السابقين والحاليين وأيضا رجال الإعلام والصحافة والقيادات الشعبية والحزبية.





الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفى محمود نفادى كان ضمن العناصر المشاركة فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو وشكل رابطة صحفيين ضد الإخوان وأعلنت عناصر الإخوان اسمه ضمن ٣٦ صحفيا من فوق منصة رابعة للدعوة لقتلهم، وشارك فى تشكيل تحالف نواب الشعب فى حكم الإخوان مع وزير التموين الحالى علي مصيلحى وكان يضم ٣٦٠ نائبا سابقا ضد حكم المرشد وألف كتاب "برلمان العصابة" كاشفا مساوئ برلمان الإخوان.





وأطلق من فوق سلالم نقابة الصحفيين شعار "الحصار على الدستورية شغل الناس البلطجية" بعد أن حاصرت عناصر الإخوان مقر المحكمة الدستورية، كما ألقى محاضرة هامة فى جامعة الشيخ زايد مع القيادى ثروت الخرباوى حول خطر حكم الإخوان على مصر والأمة العربية.





وشارك نفادى عام ٢٠١٧ مع المحاسب تيسير مطر فى تأسيس التحالف السياسى المصرى وضم ٤٠ حزبا.



