AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمد رمضان يعرض تمثالا حديديا يشبهه

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:12 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يعرض تمثالا حديديا باللون النحاسي منحوتا على هيئته، ممسكا مسدسا بيديه، وقام بغناء جزء من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس".


وكان الفنان محمد رمضان طرح منذ قليل فيديو كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" وذلك على قناته على موقع يوتيوب. 


اقرأ أيضا 

لأول مرة .. محمد رمضان يستعين بابنه في كليب كورونا فيروس .. شاهد


وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحسن ممثل في العالم.. ملك أحمد زاهر تشيد بوالدها في مسلسل البرنس.. شاهد

بسبب مشهد في البرنس .. روجينا توجه رسالة لـ محمد سامي .. شاهد

بدرية طلبة تشارك جمهورها بمشهد لها مع إدوارد من مسلسل البرنس

بسبب البرنس: محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه| والجمهور: حان وقت الانتقام

يا ترى فدوى هتقتل مين؟.. روجينا تفجر مفاجأة لمتابعي مسلسل البرنس.. فيديو

كورونا فيروس.. محمد رمضان ينشر أول مقطع من أغنيته الجديدة

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى للهجوم الصاروخي على بغداد

بعد مرض ابنته بكورونا.. خالد الغندور لـ سيد عبد الحفيظ: أشكرك من كل قلبي

أهم الأخبار | توجيهات رئاسية جديدة بسبب الكورونا.. مذبحة BEIN SPORTS القطرية.. ضوابط تأجيل الثانوية العامة

محمد رمضان يطرح كليب أغنية كورونا فيروس

الأهلي مش هيتأثر.. تعليق قوي من رضا عبد العال عن رحيل فايلر ..فيديو

سيد عبد الحفيظ يساند خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو

شاهد.. ساعة من إنتاج بنتلي وبريتلنج بـ 137 ألف جنيه.. صور

بفستان لافت.. الفنانة هبة السيسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور