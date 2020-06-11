شاهد.. محمد رمضان يعرض تمثالا حديديا يشبهه

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يعرض تمثالا حديديا باللون النحاسي منحوتا على هيئته، ممسكا مسدسا بيديه، وقام بغناء جزء من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس".





وكان الفنان محمد رمضان طرح منذ قليل فيديو كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" وذلك على قناته على موقع يوتيوب.





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وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



