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فن

لأول مرة .. محمد رمضان يستعين بابنه في كليب كورونا فيروس .. شاهد

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:38 ص
كليب كورونا فيروس
كليب كورونا فيروس لـ محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
طرح منذ قليل الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" وذلك على قناته على موقع اليوتيوب. 
ويظهر فى الكليب مع محمد رمضان ابنه حيث تعد هذه المرة الأولى التى يشارك فيها أحد أفراد أسرته داخل عمل فنى. 

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والكليب تم تصويره داخل فيلا وهو من إخراج محمد سامى الذى شاركه فى مسلسل البرنس والذى عرض فى رمضان الماضى. 

ولم يكن هذا التعاون الاول بين محمد رمضان ومحمد سامى حيث شاركا سويا فى عدد من الأعمال ولعل من أبرزها مسلسل "الأسطورة". 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى حقق نجاحًا كبيرًا عن عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من احمد زاهر ورحاب الجمال ومحمد علاء ونور وتأليف وإخراج محمد سامى.  
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