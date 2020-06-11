محمد رمضان يطرح كليب أغنية كورونا فيروس

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس كليب أغنية "كورونا فيروس"؛ معلنا موعد الأغنية.





اقرأ ايضا





وعلق محمد رمضان، على الصورة، "جاهزين؟؟ النهاردة فى قناتى على اليوتيوب".





نالت صورة محمد رمضان إعجاب متابعيه الذين أبدوا حبهم له في تعليقاتهم، ومنها "البرنس، الاسطورة، نبر وان".





وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



