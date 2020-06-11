محمد رمضان يطرح كليب أغنية كورونا فيروس

طرح الفنان محمد رمضان كليب أغنيته "كورونا فيروس" عبر قناته على يوتيوب.
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس كليب أغنية "كورونا فيروس"؛ معلنا موعد الأغنية.
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وعلق محمد رمضان، على الصورة، "جاهزين؟؟ النهاردة فى قناتى على اليوتيوب".
نالت صورة محمد رمضان إعجاب متابعيه الذين أبدوا حبهم له في تعليقاتهم، ومنها "البرنس، الاسطورة، نبر وان".
وشارك محمد رمضان مؤخرا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.