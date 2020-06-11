الرقابة الإدارية: أحكام قضائية رادعة في قضية رشوة رئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب العامة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن القضاء أصدر أحكامًا رادعة في قضية رشوة رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب العامة.



وقضت محكمة جنايات مدينة نصر حضوريًا بمعاقبة (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله.



كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) ‏بذات العقوبة والغرامة.