الرقابة الإدارية: أحكام قضائية رادعة في قضية رشوة رئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب العامة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن القضاء أصدر أحكامًا رادعة في قضية رشوة رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب العامة.
وقضت محكمة جنايات مدينة نصر حضوريًا بمعاقبة (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله.
كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) بذات العقوبة والغرامة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بإنهاء وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضريبية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار إليه.
وقضت محكمة جنايات مدينة نصر حضوريًا بمعاقبة (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٣٠ ألف جنيه ورد مثله.
كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) بذات العقوبة والغرامة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بإنهاء وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضريبية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار إليه.