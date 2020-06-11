ضبط 80 شخصا خالفوا قرار ارتداء الكمامات و177 خرقوا حظر التجول بسوهاج

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بمتابعة تطبيق حظر التجوال من ضبط 177 شخصا لخرقهم قرار حظر التجول في سوهاج

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير مخالفات لـ 80 شخصا لفم يلتزموا بارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة.





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وأصدرت مديرية أمن سوهاج، بيانا صباح اليوم ذكرت فيه: "أنه في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية بحظر تجوال المواطنين أو التحرك على جميع الطرق وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة المتخذة من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح البيان الصادر انه تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة قيادات المديرية ورفع حالة التأهب واستنفار القوات وتفعيل التواجد الشرطي الميداني بجميع مراكز وأقسام المديرية وأسفرت الجهود عن ضبط 177 شخصا قاموا بخرق حظر التجوال بدائرة المديرية .

وأكد البيان انه في اطار صدور تعليمات بتحرير مخالفات للمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات حال تجوالهم بالشوارع والمواصلات العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة المتخذة من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا، تم تحرير مخالفات لـ 80 شخص العدم ارتدائهم الكمامات الواقية بدائرة المديرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار العرض علي النيابة العامة.



