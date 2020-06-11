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فن

أغنية العمر لـ نانسي عجرم تقترب من مليونى مشاهدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:04 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
حققت أغنية العمر لـ نانسي عجرم، من تتر مسلسل "سكر زيادة" نجاحا كبيرا جدًا واقتربت من كسرت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين .. بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين .. العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها".

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داخلين مع الأيام سبق.. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش أيام.. حب الحياه دي وعيش من غير ما تحسب كام .. الدنيا دي اضحكلها .. طول عمرها ماتحبش استسلام".

أغنية "العمر" كلمات تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبرهيم.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".
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