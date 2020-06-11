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رياضة

مرفوض.. نجم الإسماعيلي يعلق على دوري المجموعتين الموسم القادم

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:33 م
الدورى المصري
الدورى المصري
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يسري غازي
رفض أسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق إقامة الدورى الممتاز الموسم القادم بنظام دورى المجموعتين فى حال إلغاء الموسم الجاري.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف شهر يونيو الجاري.

قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد : دوري المجموعتين لا يصلح للكرة المصرية وثبت فشله من قبل لدى تطبيقه فى المواسم السابقة..

يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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