حكم التعقيم بدل الغسل لضحايا كورونا ؟ .. الأزهر للفتاوى يحسم الجدل





قال الدكتور أسامة الحديدى ، مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، إن التبرع ب البلازما للمصابين نوع من الشكر العلنى على نعمة العافية بعد البلاء .





مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن التعقيم بديلأ للغسل بشأن المتوفى ب فيروس كورونا يكون فى حالة واحدة . وأوضح





وأشار ، إلى أنه إذا لم يستطع المغسل الوصول لجسد المتوفى وقيامه بالتغسيل الطبيعى الذى يحدث العادى بدون عدوى لجسده فعليه أن يصب الماء بدرجة كافية تحول وصول العدوى إلى المغسل .





ولفت ، إلى أنه فى حالة عدم وجود أدوات الوقاية مع المغسل فعليه أن ينتقل للحالة الذى أعلاها وهى قاعدة التخفيف والتى تسير وفقأ لقاعدة " إذا ضاق الأمر اتسع والتى تشير بدورها بجواز تعقيم جسد المتوفى ب فيروس كورونا بدلا من تغسيله .









وتابع الدكتور أسامة الحديدى ، مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، أن الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحى هى من تحدد كيفية تعقيم المتوفى ب فيروس كورونا .