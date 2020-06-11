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حكم التعقيم بدل الغسل لضحايا كورونا ؟ .. الأزهر للفتاوى يحسم الجدل

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال الدكتور أسامة الحديدى ،   مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، إن التبرع ب البلازما للمصابين نوع من الشكر العلنى على نعمة العافية بعد البلاء .

  وأوضح  مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى  ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن التعقيم بديلأ للغسل بشأن المتوفى ب فيروس كورونا يكون فى حالة واحدة .  

وأشار  ، إلى أنه  إذا لم يستطع المغسل الوصول لجسد المتوفى وقيامه بالتغسيل الطبيعى الذى يحدث العادى بدون عدوى  لجسده فعليه أن يصب الماء بدرجة كافية تحول وصول العدوى إلى المغسل .

ولفت ، إلى أنه فى حالة عدم وجود أدوات الوقاية مع المغسل  فعليه أن ينتقل للحالة الذى أعلاها وهى قاعدة التخفيف والتى تسير وفقأ لقاعدة "   إذا ضاق الأمر اتسع والتى تشير بدورها بجواز تعقيم جسد المتوفى ب فيروس كورونا بدلا من تغسيله .


  وتابع  الدكتور أسامة الحديدى ،   مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، أن  الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحى هى من تحدد كيفية تعقيم المتوفى ب فيروس كورونا . 
 

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