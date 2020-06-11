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حوادث

يساومون أصحابها.. تجديد حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس 5 متهمين بتشكيل عصابة لسرقة السيارات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في واقعة القبض على 5 عاطلين لاتهامهم بسرقة السيارات بمنطقة الهرم.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد قيام 5 عاطلين، بتكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة السيارات.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمساومة ملاك السيارات على إعادتها مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم سرقة السيارات في الجيزة، وتم تحرير المحضر وباشرت النيابة التحقيقات.
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