أخبار الفن.. آمال ماهر تغنى أمام الأهرامات غدا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات، غدًا الجمعة.
نعت الفنانة لقاء سويدان الفنان القدير محمود مسعود، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 68 عاما.
ونشرت لقاء سويدان، صورة للراحل محمود مسعود من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وهي تجلس برفقة شخص يبدو أنه الفنان أحمد العوضي، لكنها تخفي ملامحه من الفيديو.
احتل الفنان محمد الشرنوبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مرور ساعات القليلة على عقد قرانه على راندا رياض.
تصدر الفنان محمود مسعود، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته، التي تسببت في حزن كبير لمحبيه وعائلته وأصدقائه.
حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث تجاوزت 8 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".