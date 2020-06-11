أخبار الفن.. آمال ماهر تغنى أمام الأهرامات غدا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات، غدًا الجمعة.









نعت الفنانة لقاء سويدان الفنان القدير محمود مسعود، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 68 عاما.

ونشرت لقاء سويدان، صورة للراحل محمود مسعود من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".







