وفاة الفنان محمود مسعود تتصدر جوجل





وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن.



أسرة صباح البلد تنعي الفنان محمود مسعود اقرأ أيضًا:

وينقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، إلى مقابر الأسرة مباشرة ويتم إقامة صلاة الجنازة في المقابر.





يذكر أن وُلد محمود مسعود يوم 3 سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.



