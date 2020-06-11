AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة الفنان محمود مسعود تتصدر جوجل

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:28 ص
محمود مسعود
محمود مسعود
Advertisements
آيه عاطف
تصدر الفنان محمود مسعود، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاته، التي تسببت في حزن كبير لمحبيه وعائلته وأصدقائه.

وقررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن. 


وينقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية، إلى مقابر الأسرة مباشرة ويتم إقامة صلاة الجنازة في المقابر. 

يذكر أن وُلد محمود مسعود يوم 3 سبتمبر عام 1952، وحصل على درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جثمان الفنان حسن حسنى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ..فيديووصور

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

اخبار الفن .. انهيار زوجة حسن حسني .. وسعد الصغير يهاجم الفنانين .. عدد زيجات مديحة يسرى فى ذكرى وفاتها

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر

ترشيحاتنا

قوة ردع وأعلى درجات الجاهزية.. كيف تحمي القوات المسلحة البوابة الغربية لمصر.. تقرير

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور

أذكار الصباح كاملة.. احرص عليها في هذا التوقيت

وفاة الفنان محمود مسعود

أشرف العشري: إعلان القاهرة أحدث ثقبا في جدار الأزمة الليبية ..فيديو

متعافى من كورونا: والدي مات بسببي وسأتبرع بالبلازما حتى لا يعيش أحد ما عشته

AdvertisementS

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

وفاة محمود مسعود.. ابنته فنانة شهيرة والتدخين كاد أن يقتله في 2016

حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على يوتيوب

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

مجهود ضخم.. إصابة أيمن عبد المجيد بأزمة قلبية ودخوله المستشفى

لأول مرة.. وزارة الزراعة تحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ..فيديو

ناس مرضى.. شريف منير يحذف صور بناته فريدة وكاميليا ويهاجم بعض متابعيه

عقار يمنع انتشاره وآخر يقضي عليه.. المستشفيات الروسية تتسلم علاجا لفيروس كورونا ..فيديو

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟