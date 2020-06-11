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فن

شاهد.. نوال الزغبي في أحدث إطلالة بالأزرق

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:27 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ندى فكري
شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة جديدة لها و ذلك عبر  حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".


وظهرت في الصورة بفستان أزرق ناعم. وعلقت نوال الزغبى على الصورة، "أهلا بالجميع ".


ونالت صورة نوال الزغبي، إعجاب الكثير من متابعيها .. حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي :


" قمر في الأزرق يا نوال "
" لبسك حلو اوي "
" بنتعلم الشياكة منك " 


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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"،  ويضم 10 أغنيات، وتعاونت نوال مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

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