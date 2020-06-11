شاهد.. أحمد السقا يتخطى الحواجز بالحصان

وعلق احمد السقا ، على الصورة قائلًا: "حصانى العزيز شكرا.....ما شاء الله".

نشر الفنان أحمد السقا ، صورة له وهو يتخطي الحواجز بالحصان، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ويعرف عن النجم أحمد السقا بين اصدقائه فى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة به.





وكان أحدث أعمال أحمد السقا هو فيلم "سري للغاية" أضخم إنتاج سينمائى فى تاريخ السينما، للكاتب الكبير وحيد حامد والمخرج محمد سامي، وقام أحمد السقا بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحمد رزق في دور محمد مرسي.







يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير الفيلم منذ عامين وفي انتظار الموافقة على عرضه وإذاعته قريبًا.







وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.



