نقل المرتزقة السوريين ودعم لوجستي .. أردوغان يستفز العرب ويفتح جسرا جويا مع ليبيا

في استفزاز واضح من أنقرة في دعم المليشيات الليبية، قالت حكومة الوفاق، إن تركيا أعلنت اليوم عن فتح جسر جوي مع ليبيا.





وأضافت الحكومة المدعومة من تركيا والمرتزقة، أن 4 طائرات عسكرية تركية من نوع C 130 هبطت في مصراتة، موضحة أنها تحمل دعما لوجستيا.





كما أشارت الوفاق إلى أن 13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية اليوم.





وكانت المواقع المتخصصة في حركة الطيران في العالم، رصدت خروج 3 طائرات عسكرية تركية في نفس التوقيت في طريقها إلى ليبيا في وضح النهار لأول مرة.





واعتبر الخبراء أن خروج هذه الطائرات في النهار مع بعضها في اتجاه الأراضي الليبية، تطور جديد في تحركات أردوغان تجاه الاوضاع في ليبيا.





وكشفت مواقع الرصد خروج طائرات عسكرية تركية من طراز c 130e، حيث خرجت طائرتان من اسطنبول وطائرة ثالثة من فونيا في اتجاه مصراته الليبية.





وقالت المواقع المتخصصة في حركة الطيران في العالم إن هذه الطائرات اتجهت إلى ليبيا في نفس توقيت اتجاه طائرة تابعة للأمم المتحدة من تونس إلى مصراتة الليبية.





وتقوم تركيا في هذه الأثناء بنقل الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق.