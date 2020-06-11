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رياضة

حل جديد لاستكمال الموسم.. الفيفا يجري 3 تعديلات فورية على لائحة اللاعبين

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:47 م
الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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محمد رشاد
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المزيد من التعديلات الخاصة بلائحة شئون اللاعبين ليتم استخدامها بشكل فوري ومؤقت من أجل التأقلم مع جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تأجيل نشاطات كرة القدم.


وجاء التعديل الجديد من جانب "فيفا" بعد البنود التي أعلنها في 7 أبريل الماضي، حيث أعلن أنه أجرى منذ ذلك الحين 13 ورشة عمل مع ممثلين من الاتحادات الأعضاء، الاتحادات القارية، منتدي الدوريات العالمية، واتحاد أندية أوروبا، وشارك أكثر من 350 شخصًا.

وأتت التعديلات التنظيمية المؤقتة الجديدة التي وافق عليها مكتب مجلس الفيفا كما يلي:

· لتجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين العاطلين عن العمل، يُسمح للاعبين بالتسجيل مع ثلاثة أندية بحد أقصى ويحق لهم اللعب في المباريات الرسمية لثلاثة أندية خلال نفس الموسم.

· من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسمها (2019/20) مع قائمتها الأصلية، وتوفير المرونة، والسماح للاتحادات المحلية بالتخطيط لأجندة كرة القدم بشكل صحيح، يُسمح لتلك الاتحادات التي تستخدم تقويمًا مزدوجًا للسنة ببدء "أول فترة للتسجيل " لموسم 2020/21 قبل الانتهاء من موسم 2019/20 ، رهنا بشروط معينة.

· من أجل تقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة في نزاعات أمام فيفا، بالنسبة لأي إدعاء تم تقديمه بين 10 يونيو 2020 و 31 ديسمبر 2020 (كليهما متضمنًا)، لن يكون هناك أي شرط لدفع التكاليف مقدمًا ولن يتم طلب أي تكاليف إجرائية وبالنسبة لأية دعوة تم تقديمها قبل 10 يونيو 2020 والتي لم يتم البت فيها بعد، يجب أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التكاليف الإجرائية مساويًا لأي رسوم تدفع مقدمًا.
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