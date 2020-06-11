حل جديد لاستكمال الموسم.. الفيفا يجري 3 تعديلات فورية على لائحة اللاعبين

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المزيد من التعديلات الخاصة بلائحة شئون اللاعبين ليتم استخدامها بشكل فوري ومؤقت من أجل التأقلم مع جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تأجيل نشاطات كرة القدم.









وجاء التعديل الجديد من جانب " فيفا " بعد البنود التي أعلنها في 7 أبريل الماضي، حيث أعلن أنه أجرى منذ ذلك الحين 13 ورشة عمل مع ممثلين من الاتحادات الأعضاء، الاتحادات القارية، منتدي الدوريات العالمية، واتحاد أندية أوروبا، وشارك أكثر من 350 شخصًا.





وأتت التعديلات التنظيمية المؤقتة الجديدة التي وافق عليها مكتب مجلس الفيفا كما يلي:





· لتجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين العاطلين عن العمل، يُسمح للاعبين بالتسجيل مع ثلاثة أندية بحد أقصى ويحق لهم اللعب في المباريات الرسمية لثلاثة أندية خلال نفس الموسم.





· من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسمها (2019/20) مع قائمتها الأصلية، وتوفير المرونة، والسماح للاتحادات المحلية بالتخطيط لأجندة كرة القدم بشكل صحيح، يُسمح لتلك الاتحادات التي تستخدم تقويمًا مزدوجًا للسنة ببدء "أول فترة للتسجيل " لموسم 2020/21 قبل الانتهاء من موسم 2019/20 ، رهنا بشروط معينة.



