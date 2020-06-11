AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:17 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.


وحسب ما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لجنة المسابقات فى الكاف، حددت مواعيد مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، إذ يواجه الزمالك نظيره الرجاء، ذهابا، يوم 4 سبتمبر، بينما يلعب الأهلى مع الوداد، يوم 5 من نفس الشهر.


بينما ستقام مباريات الإياب، بمواجهة الأهلى مع الوداد، يوم 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الزمالك مع الرجاء، يوم 12 من نفس الشهر.


وتأهل الأهلى والزمالك إلى منافسات دور نصف النهائي من بطولة دورى أبطال إفريقيا.


وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الأنشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفائز ببطولة دورى أبطال أفريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الأفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لـ الأهلي والزمالك

الفرق المصرية تتفوق على القارة السمراء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يستعد لمنح الأهلي والزمالك 550 ألف دولار

الكاف يحدد موعد صرف مكافآت الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

الاتحاد الرواندي يلغى الدوري رسميا ومصير مجهول لنهائي الأبطال

ترشيحاتنا

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

بفارق أيام معدودة.. كورونا ينهي حياة زوجين عمرهم 100 سنة بعد 82 عامًا ارتباطا

جني الفاكهة والخضروات السبب.. الحكومة عن إنهاء الحظر 4 فجرا.. فيديو

تجنبها نهارًا.. 5 أطعمة تصيبك بالخمول والكسل

تأكيدا لما نشره "صدى البلد".. فتح بعض المساجد والأندية ومراكز الشباب ١٥ يونيو .. وعودة الطيران أول يوليو.. وتخفيف الحظر

عقب استهدافها من الجيش الليبي.. هروب طائرة عسكرية تركية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

تناولها فورًا.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم فى الصيف

بالأعشاب والعسل.. خلطة تقوية المناعة لمقاومة كورونا