مي إبراهيم تكشف تفاصيل إستعراضات كليب محمد رمضان كورونا فيروس

عبرت الفنانة ومصممة الاستعراضات مي إبراهيم عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في آخر كليباته "كورونا فيروس" والتي قامت بعمل التصميم الاستعراضي له، وذلك بعد طرحه علي موقع يوتيوب مساء أمس.





وقالت مي في تصريحات صحفية: سعيدة للغاية للتعاون مع الفنان محمد رمضان للمرة الثالثة علي التوالي بعد أن قدمت معه من قبل كليبات "مافيا" مع المخرج ياسر سامي وبعدها كليب "بم بم" مع المخرج محمد سامي، واعيد التعاون معه هو أيضا التعاون للمرة الثانية من خلال تصميم استعراض كليب "كورونا فيروس".





وأضافت: سعدت للغاية بهذا العمل والتعاون مع المخرج المميز محمد سامي في ثاني كليب معه كذلك التعاون مع نجم بحجم محمد رمضان لثالث كليب علي التوالي وهي ثقة كبيرة اسعدتني للغاية.





واستطردت قائلة: تلقيت العديد من ردود الأفعال من قبل بعض المقربين وبعض النجوم وهناك العديد من الناس مبسوطين لنجاحي وهذه المشاعر كانت كفيلة بسعادتي وإحساسي بالتقدير بعد هذا المشوار الطويل المليء بالتعب والجهد، فقد أعتمدت علي موهبتي فقط وأشعر بان الله يكافئني علي ما فعلت.



