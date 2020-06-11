AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

د. خالد قنديل يكتب : ليبيا بين الحرص المصرى والتدخلات الخارجية

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

نجوم الفن والإعلام ينعون محمود مسعود.. السقا: دعواتكم .. ندى بسيوني: اللهم اجعل مثواه الجنة

اهم الاخبار: تقليل ساعات الحظر.. مصير إعادة فتح المساجد.. فضائح أردوغان عرض مستمر

تليجراف البريطانية تكشف حجم إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في ديربي الميرسيسايد

متحدث الحكومة يرفض تسمية المحافظات المنتظَر فتح دور العبادة بها| اِعرف السبب

لسهولة تنقل الموظفين بين المحافظات.. الحكومة توضح سبب إنهاء الحظر 4 فجرا.. فيديو

توفي بعدها بساعات.. قصة عامل هرب من المستشفى تاركًا شقيقه المصاب بـ كورونا

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

جلياد تخطط لطرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا في أكتوبر

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

سر التناقض في تصريحات الصحة العالمية.. عوض تاج الدين يوضح السبب

وفاة أمين صندوق نقابة العلميين متأثرا بفيروس كورونا.. تفاصيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختطافها من والدتها.. أب يتسبب في مصرع طفلته الرضيعة.. تفاصيل

عصا سيلفي تنقذ هنديا من موت محقق بين فكي تمساح

الكافيه في البيت .. طريقة عمل نسكافيه فرابيه