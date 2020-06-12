AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

إسقاط 50 % من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران.. برلمانيون: الحكومة تدير أزمة كورونا باحترافية وتسعى لحل مشاكل المديونيات.. ويؤكدون: القرار يسهم فى تخفيف التداعيات السلبية للفيروس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:00 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
حسن رضوان
سياحة البرلمان تشيد بإسقاط 50 % من مديونيات مصر للطيران وإعفاء السائحين من رسوم التأشيرة
خسائر كورونا.. اقتصادية النواب تطالب بإسقاط فوائد ديون مصر للطيران
سياحة النواب تشيد بجهود الحكومة لـ إسقاط الفوائد عن شركات الطيران

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات، موافقًا على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب البرلمان الذين اكدوا أن تداعيات فيروس كورونا من وقف حركة الطيران والسياحة ادى الى خسائر ضخمة داخل شركات الطيران فى مصر مما ادى الى عدم قدرتها لسداد الديوان الناتجه عن ملء خزانات الوقود الخاصة بالطائرات، وقرار الحكومة بإسقاط 50% من فوائد الديون يضمن استمرار عمل هذه الشركات حتى بعد انتهاء الوباء العالمى.

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس الوزرراء بموافقة مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران لصالح شركة مصر للبترول وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثمانى سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار من مجلس الوزراء يسهم فى تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران.

كما أشاد " صدقى " فى بيان له اليوم بموافقة مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرة السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وأكد أن هذا الاتجاه من الحكومة يسهم فى دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق أن وافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.

ومن جانبه، أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إتفاقية الحكومة بشأن إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة يسعى لحل مشاكل المديونيات داخل الوزارات.

وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن رئيس الحكومة يسعى لتوفيق مديونيات الوزراء مؤكدًا أن الفترة السابقة شهدت اجتماعا بينه وبين وزارتى الكهرباء والبترول فى شأن تسوية المديونيات أيضا.

كما، أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة التى تجلت فى التدخل لـ إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران، مؤكدًا أن أزمة كورونا تسبب فى وقوع خسائر ضخمة على الشركة.

وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إن شركة مصر للطيران تقوم بملء خزانات الوقود الخاص بالطائرات من خلال التعاقد مع شركة مصر للبترول وبسبب وقف حركة الطيران الاخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد أصبح وقع تسديد الوقود الخاص بالطائرات غير ممكن فى هذا الوقت وتدخل رئيس الحكومة فى هذا الوقت يضمن استمرار عمل هذه الشركات.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن هناك العديد من شركات الطيران حول العالم أعلنت عن إفلاسها بسبب تداعيات فيروس كورونا ولكن حكمة الحكومة فى ادارة أزمة كورونا بجميع جوانبها تاتى بمثابة درع وسند لهذه الشركات المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار الحكومة.. برلماني يكشف فوائد تأجيل مديونيات الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية

رغم خسائر القطاع.. كيف استفادت السياحة في مصر من كورونا

خالد العناني: التعامل بحسم مع المخالفين في حقوق العمال.. ولن نتهاون مع المتعسفين

البعض لا يدفع رواتب والآخر استدان.. 60 يوما من وقف الرحلات الجوية عصفت بشركات الطيران المصرية

لصالح البترول.. الحكومة: إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران

11 موافقة خلال اجتماع رئيس الوزراء بالحكومة اليوم: إعفاء سائحي رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة .. والموافقة على مقترح المالية ببدء العمل بأنماط العقود النموذجية أول يوليو

ترشيحاتنا

عيد ميلاد محمد عبده .. تعرف على عمره الحقيقي وكيف اكتشف عدد أبنائه

اخبار الفن .. الشرنوبي يكشف عن مفاجأة لزوجته راندا رياض .. ومحمد رمضان يتصدر تريند بـ كورونا فيروس

حكم صلاة الجمعة خلف الراديو أو التليفزيون

بهذه الطريقة.. هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد نجلها

مقتل شاب مغربي في إسبانيا على طريقة جورج فلويد.. فيديو

حدث ليلا ..أمريكا تهدد تركيا بقطع العلاقات.. حبس شيري هانم وزمردة.. ومتظاهرون في لبنان يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعظام والقلب وفترة الحيض.. 3 أطعمة يجب تناولها فورا أبرزها السمك

مرسيدس تكشف عن مايباخ S 650 Night Edition .. صور

1740 يورو.. تعرف على سعر وماركة نظارة محمد رمضان فى أحدث ظهور