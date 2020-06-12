إسقاط 50 % من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران.. برلمانيون: الحكومة تدير أزمة كورونا باحترافية وتسعى لحل مشاكل المديونيات.. ويؤكدون: القرار يسهم فى تخفيف التداعيات السلبية للفيروس

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.





ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.





وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، أراء عدد من نواب البرلمان الذين اكدوا أن تداعيات فيروس كورونا من وقف حركة الطيران والسياحة ادى الى خسائر ضخمة داخل شركات الطيران فى مصر مما ادى الى عدم قدرتها لسداد الديوان الناتجه عن ملء خزانات الوقود الخاصة بالطائرات، وقرار الحكومة بإسقاط 50% من فوائد الديون يضمن استمرار عمل هذه الشركات حتى بعد انتهاء الوباء العالمى.





أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس الوزرراء بموافقة مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران لصالح شركة مصر للبترول وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثمانى سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية مؤكدا ان اتخاذ هذا القرار من مجلس الوزراء يسهم فى تخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران.

كما أشاد " صدقى " فى بيان له اليوم بموافقة مجلس الوزراء على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرة السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وأكد أن هذا الاتجاه من الحكومة يسهم فى دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق أن وافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.





ومن جانبه، أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إتفاقية الحكومة بشأن إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران ، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة يسعى لحل مشاكل المديونيات داخل الوزارات.

