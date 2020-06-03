على رحلات استثنائية.. مصر للطيران تفتح حجز السفر لدول أوربية منتصف يونيو

أعلنت مصر للطيران، عن تسيير رحلات استثنائية، إلى عدة دول أوربية، منتصف يونيو الجاري، لعدد من مواطني الاتحاد الأوربي وذوي الإقامات المتواجدين في مصر، وفقا للإجراءات والضوابط الوقائية المحددة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب الفيروس المستجد.

وفتحت مصر للطيران، الحجر لعملاءها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعلنت عن رحلتي لامستردام وفرانكفورت، يوم 12 يونيو الجاري، ورحلة يوم 14 يونيو إلى باريس وفينيا، ويوم 15 يونيو إلى ميونيخ.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى العواصم والمدن العالمية، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين في دول العالم.

وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.