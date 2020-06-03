AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على رحلات استثنائية.. مصر للطيران تفتح حجز السفر لدول أوربية منتصف يونيو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:58 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي

أعلنت مصر للطيران، عن تسيير رحلات استثنائية، إلى عدة دول أوربية، منتصف يونيو الجاري، لعدد من مواطني الاتحاد الأوربي وذوي الإقامات المتواجدين في مصر، وفقا للإجراءات والضوابط الوقائية المحددة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب الفيروس المستجد.

وفتحت مصر للطيران، الحجر لعملاءها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعلنت عن رحلتي لامستردام وفرانكفورت، يوم 12 يونيو الجاري، ورحلة يوم 14 يونيو إلى باريس وفينيا، ويوم 15 يونيو إلى ميونيخ.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى العواصم والمدن العالمية، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين في دول العالم.

وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تعليق الرحلات بسبب فيروس كورونا.. مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في بيروت اليوم.. ومرسى علم الدولي في انتظارهم

رحلة طيران استثنائية تغادر إلى السعودية اليوم لإعادة المصريين العالقين

5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في 6 دول

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

ركاب 4 رحلات من المصريين العالقين بالخارج ينهون إجراءات عودتهم..شاهد

رحلات طيران تغادر القاهرة اليوم لإعادة المصريين العالقين في 3 دول

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

فيديو جراف | تفاصيل إصابة زوجة وبنات لاعب شهير بـ فيروس كورونا

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة

رئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة

استخدام جوزة الطيب في الطعام حلال أم حرام.. دار الإفتاء ترد

متابع يعنف محمد هنيدي.. والأخير يرد: دي رابع مرة أنفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. نداء عاجل من محامي جورج فلويد.. ووعيد لـ3 متورطين في قتل الضحية

شاهد.. فورد برونكو 2021 فى تصميم تخيلى جديد .. صور

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز