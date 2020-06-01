مصر للطيران: إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج غير مؤكد.. وجميع القادمين يخضعون للفحص

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من المتوقع، وليس "من المؤكد " أن يتم الغاء الحجر الصحى خلال الفترة القادمة على رحلات العالقين والقادمين من الخارج.









وقال زكريا، في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، إن جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلات الاستنثائية، يخضعون لفحوصات طبية داخل المطارات المصرية فور وصولهم من الخارج، وقبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة.





َجدير بالذكر أن وزارة الطيران المدنى، تسير رحلات استثنائية إلى عواصم وبلدان العالم لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصصت الحكومة المصرية أماكن لعزل العائدين من الخارج لمدة 7 أيام كما أقرتها وزارة الصحة المصرية، للاطمئنان على صحة العائدين من الخارج وخلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.









كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .