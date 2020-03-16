عملاء مصر للطيران.. قرارات جديدة بشأن الحجوزات بعد تعليق الرحلات

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في إطار الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية دائما في مختلف الأحداث والأزمات تجاه أبناء مصر في مختلف أنحاء العالم ومراعاة للظروف الراهنة، فقد تقرر تكبير طرازات أكبر عدد ممكن من الطائرات على الرحلات الدولية وفقا لحجم الطلب على خطوط الشركة في الاتجاهين لاستيعاب الأعداد الراغبة في السفر من وإلى مصر خلال الساعات القادمة قبل الموعد المحدد لإيقاف حركة الطيران.





يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر اليوم، من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق حركة الطيران من والى جميع المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس وحتى الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وبناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.





وأضاف زكريا أنه تقرر رد قيمة تذكرة السفر الدولية لعملاء مصر للطيران الراغبين في استرجاع التذكرة مع إعفائهم من الغرامات .





كما يرجى من العملاء الكرام الراغبين في تعديل أو تأجيل حجوزاتهم مراجعة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية او وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ او ١٧١٧ من اى موبايل

