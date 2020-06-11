خسائر كورونا.. اقتصادية النواب تطالب بإسقاط فوائد ديون مصر للطيران

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إتفاقية الحكومة بشأن إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران ، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة يسعى لحل مشاكل المديونيات داخل الوزارات.









وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن رئيس الحكومة يسعى لتوفيق مديونيات الوزراء مؤكدًا أن الفترة السابقة شهدت اجتماعا بينه وبين وزارتى الكهرباء والبترول فى شأن تسوية المديونيات أيضا.





وأكد النائب ضرورة إلغاء جميع فوائد الديون الخاصة بشركة مصر للطيران التى تسببت بها أزمة كورونا، مشددًا على أن شركات الطيران تلقت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا بسبب وقف حركة الطيران والسياحة.





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات وكان ذلك بعد أن







