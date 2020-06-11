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برلمان

خسائر كورونا.. اقتصادية النواب تطالب بإسقاط فوائد ديون مصر للطيران

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:03 م
شركة مصر للطيران
شركة مصر للطيران
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حسن رضوان
أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إتفاقية الحكومة بشأن إسقاط 50% من الفوائد المتأخرة على شركة مصر للطيران، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة يسعى لحل مشاكل المديونيات داخل الوزارات.


وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن رئيس الحكومة يسعى لتوفيق مديونيات الوزراء مؤكدًا أن الفترة السابقة شهدت اجتماعا بينه وبين وزارتى الكهرباء والبترول فى شأن تسوية المديونيات أيضا.

وأكد النائب  ضرورة إلغاء جميع  فوائد الديون الخاصة بشركة مصر للطيران التى تسببت بها أزمة كورونا، مشددًا على أن شركات الطيران تلقت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا بسبب وقف حركة الطيران والسياحة.

وكان ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات

ووافق مجلس الوزراء على محضر الاتفاق الخاص بالمديونية المستحقة على شركة مصر للطيران، لصالح شركة مصر للبترول.

وتضمن الاتفاق إسقاط 50% من فوائد تأخير قيمة المسحوبات الشهرية، والمنصوص عليها فى العقد المبرم بين شركة مصر للبترول وشركة مصر للطيران، مع جدولة السداد على دفعات لمدة ثماني سنوات، ومنح شركة مصر للطيران مدة عام قبل بداية السداد وتسوية المديونية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 63، بتاريخ 1 يونيو 2020، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
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