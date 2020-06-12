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توك شو

شريف منير ينفعل على الهواء ويرد على المسيئين لابنتيه ويعرض صورتهما مرة أخرى .. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:03 ص
شريف منير
شريف منير
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البهي عمرو
انفعل الفنان شريف منير، على الهواء بسبب الكلمات الخارجة التي جاءت على صور بناته، التى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وقال: إنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صورة بناته" كاميليا وفريدة"، موضحًا أنه قام بأخذ سكرين شوت لكل التعليقات المسيئة".

وأضاف شريف منير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة أم بي سي مصر تقديم  الإعلامى شريف عامر ، أن هناك بجاحة فى تعليقات البعض وتحد غير مسبوق لى عندما اعترضت على التعليقات المسيئة.

وطالب شريف منير بأن يكون هناك عقاب لتلك الأشخاص المسيئة، وتابع: نزلت صورة لبناتى عشان بحبهم وهما فى الآخر طفلتان عمرهما 12 و16 عاما.. ودى حرية شخصية وأن كل واحد حر فى رفع صوره.. وأكد أن الأشخاص السيئة قلة ".

وكشف شريف منير، أن الأشخاص التى علقت على صور بناته يتحدونه، ويقولون له " هتعمل لينا أيه يعنى.. مش هتعرف توصلنا".

وأكد شريف منير إلى أنه قام بوضع الصورة وبعد ذلك قام بحذفها وبعد ذلك تم وضعها مره ثانية، وقام الإعلامى شريف عامر بعرض صور بنات شريف منير.

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