شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

أعاد الفنان شريف منير نشر صور بناته مرة اخرى بعد ان قام بحذفها.





وكتب عبر حسابه على انستحرام": "أنا امبارح نزلت صور بناتي ولقيت تعليقات سافلة ومريضة جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط منهم طلبوا مني امسح الصورة".





وتابع: "وانا نزلتها تاني لان شوية الهمج المتخلفين دول مش اللي هيحددوا انشر ايه ولا مانشرش ايه، واي حد يكون على اى صفحة تخصني ويتجاوز حدوده هاخد الاجراء القانوني ضده اللي يوصل للسجن".





وكان الفنان شريف منير هاجم بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم على صور ابنتيه فريدة وكاميليا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر شريف منير صورة تتضمن "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير" بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى.. وقليلي الرباية .. وجرحوا بناتي وجرحوني .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا ..حسبنا الله ونعم الوكيل".



