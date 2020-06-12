AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتي ميدان النصر، بالإضافة إلي شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتيى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك بمعدات وحدة التدخل السريع، ومجلس المدينة، وإدارة الحماية المدنية، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، وهشام فتحي، مدير جهاز النظافة ووحدة التدخل السريع.
إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور
إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور
إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور
إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. محافظ كفرالشيخ: حريصون على تطهير الأماكن الأكثر كثافة.. صور

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوصيل المرافق لمنطقة عمارات تحيا مصر .. صور

جولة مسائية لمحافظ الإسماعيلية لتفقد التعديلات الجديدة للمحاور المرورية

لمتابعة التطوير.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان موقف سيارات الأجرة.. صور

ترشيحاتنا

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

في طريقها إلى ليبيا.. طائرة يونانية وأخرى إيطالية تقطعان الطريق على طائرات تركية

حبس شيري هانم وزمردة بتهمة نشر مواد خادشة للحياء وممارسة الدعارة

فيديوجراف| قرارات مجلس الوزراء كاملة والفئات المستثناة من الحظر

حقيقة استمرار تعليق الطيران لحين إشعار آخر.. الحكومة توضح

إصابة منى إش إش طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا

AdvertisementS

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع الخادشة على مواقع التواصل

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

حبس شيري هانم وزمردة بتهمة نشر مواد خادشة للحياء وممارسة الدعارة

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

أهم الأخبار: المستثنون من إجراءات الحظر الجديدة .. رفض مصري سوداني لـ الورقة الإثيوبية ..إصابة عمرو واكد بالكورونا

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تنهي علاقتها بصديقتها المقربة بسبب تصرف مفاجئ في حفل الزفاف.. تفاصيل

هل ناقش هاري وميجان قرار الانفصال عن العائلة المالكة قبل زواجهما؟.. اعرف القصة

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا