إزالة الحواجز وإعادة فتح الشوارع المغلقة من شوارع كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية الأمن، بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بمديرية الأمن بشارع الجيش بدايةً من ميدان التعاون حتي ميدان النصر، بالإضافة إلي شارع صلاح سالم بدايةً من أمام مقر مديرية التربية والتعليم، والمحكمة حتيى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك بمعدات وحدة التدخل السريع، ومجلس المدينة، وإدارة الحماية المدنية، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.





وثمنَ محافظ كفرالشيخ، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



