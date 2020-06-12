أمريكا تهدد تركيا بقطع العلاقات بسبب قضية موظف القنصلية

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة قال فيه إن احتجاز تركيا لموظف تركي بالقنصلية الأمريكية في أسطنبول يهدد بقطع العلاقات بين البلدين.





وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "قرار تركيا إدانة موظف بقنصليتنا في أسطنبول يقوض العلاقات بين واشنطن وأنقرة".





وفي وقت سابق، حكمت محكمة بإسطنبول على متين توبوز بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر لإدانته بتهمة مساعدة جماعة الداعية فتح الله كولن الذي تعتبره تركيا "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهي تهمة ينفيها كولن.





وذكرت وكالة أنباء دوجان التركية، أن محكمة إسطنبول أمرت بتمديد حبسه، وساهم ملف توبوز في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الماضية.



