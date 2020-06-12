أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على تهديدات ترامب بالعقوبات

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون تردد.





وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كون أو جون، "إن هذه الإجراءات غير مسبوقة. فهي تعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية".





وهددت واشنطن الخميس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية لمنع هذه المؤسسة من ملاحقة عسكريين أمريكيين يشتبه بارتكابهم جرائم في أفغانستان.



