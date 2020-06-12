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أخبار العالم

أول تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على تهديدات ترامب بالعقوبات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون تردد.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كون أو جون، "إن هذه الإجراءات غير مسبوقة. فهي تعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية".

وهددت واشنطن الخميس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية لمنع هذه المؤسسة من ملاحقة عسكريين أمريكيين يشتبه بارتكابهم جرائم في أفغانستان. 

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراُ تنفيذيًا بشأن فرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع أفراد الجيش ومسؤولين أمريكيين آخرين.
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