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رياضة

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 02:33 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد من انباء عن رحيل رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي لنادي الجزيرة الإماراتي.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "رينيه فايلر مستمر في النادي الأهلي وينتظر اتضاح الموقف فقط وكل ماتردد بخصوص نادي الجزيرة الإماراتي لا أساس له من الصحة".

وترددت العديد من الشائعات حول مصير السويسري رينيه فايلر مع القلعة الحمراء مع قرب عودة النشاط الرياضي مره اخري حول العالم بسبب التوقف بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على اثرو أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.

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يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على اثرو أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء

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