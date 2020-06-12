AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:30 ص
امرأة أمعائها بالخارج
امرأة أمعائها بالخارج
Advertisements
عزة عاطف
أجبرت امرأة أمريكية على العيش مع أمعائها تتدلى خارج بطنها بعد نجاتها من إطلاق نار مروع داخل ملهى ليلي في نيوجيرسي.

تحدت «تقية ريفز» الموت بعد التعرض مرتين برصاص إرهابي أطلق النار بشكل عشوائي على حشد داخل أحد النوادي الليلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
اقرأ المزيد:

أصيبت تقيية البالغة من العمر 32 سنة في بطنها وساقها اليمنى خلال إطلاق النار يوليو الماضي، فجرت إحدى تلك الرصاصات معدتها مما تركها مفتوحة على مصراعيها.

أكد الأطباء أنها لن تنجو خلال جراحة مكثفة تهدف إلى إصلاح داخلها التالف، لكن تمكن الأطباء في نهاية المطاف من إنقاذ حياتها وربط معدتها مرة أخرى.

 على الرغم من أن حجم الجرح على بطنها جعل من المستحيل إغلاقه حتى يشفى، وهذا يعني أن تقيية أُجبرت على العيش مع وجود فجوة على بطنها مع أمعائها مكشوفة بالكامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهيد لقمة العيش الصائم.. حاول انتشال مظلته التى تقيه من الحرارة فسقط غارقا في البحر

حالة نادرة.. أطباء يعثرون على كتلة غريبة بمعدة فتاة

أكره جسدي .. سيدة تعيش بأمعاء خارج معدتها

تعرضت لإطلاق نار.. أمريكية تعيش بجزء من أمعائها خارج جسدها.. شاهد

ترشيحاتنا

عبير صبري تشعل إنستجرام بـ "سيلفي العربية"

أسعار النفط تهوي 8% مع تجدد مخاوف الطلب بسبب فيروس كورونا

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

مقتل قيادي بجبهة النصرة في غارة جوية للجيش الليبي.. شاهد

فايلر مستمر في النادي الأهلي.. شوبير ينفي رحيل السويسري لتدريب نادي الجزيرة الإماراتي

أشرقت أحمد تغني لنجلة خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور

شاهد .. ابنة أرنولد شوارزينجر في شهور حملها الأخيرة بـ كمامة

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور