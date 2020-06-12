امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور

أجبرت امرأة أمريكية على العيش مع أمعائها تتدلى خارج بطنها بعد نجاتها من إطلاق نار مروع داخل ملهى ليلي في نيوجيرسي.





تحدت «تقية ريفز» الموت بعد التعرض مرتين برصاص إرهابي أطلق النار بشكل عشوائي على حشد داخل أحد النوادي الليلية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

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أصيبت تقيية البالغة من العمر 32 سنة في بطنها وساقها اليمنى خلال إطلاق النار يوليو الماضي، فجرت إحدى تلك الرصاصات معدتها مما تركها مفتوحة على مصراعيها.





أكد الأطباء أنها لن تنجو خلال جراحة مكثفة تهدف إلى إصلاح داخلها التالف، لكن تمكن الأطباء في نهاية المطاف من إنقاذ حياتها وربط معدتها مرة أخرى.





على الرغم من أن حجم الجرح على بطنها جعل من المستحيل إغلاقه حتى يشفى، وهذا يعني أن تقيية أُجبرت على العيش مع وجود فجوة على بطنها مع أمعائها مكشوفة بالكامل.



