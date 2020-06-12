ردا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: أتمنى تجسيد دور محمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات

وجه احد المتابعين سؤالا لرجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "سؤالى بجد لك او لمتابعينك لو فيه شخصية فى فيلم سينمائى على مدار تاريخ السينما المصريه تحب إنك تلعبها او شايف فيها حاجه منك او تتمنى تكون زيها مين هى الشخصيه دى؟؟؟ انا إجابتى هتكون بعد إجابتك يا باشمهندس ولو ممكن متابعينك يشاركوا برضه".

ليجيب نجيب ساويرس قائلا" رامبوا " وتعلق إحدى متابعيه"‏‎رامبو بقى من شخصيات السينما المصرية ؟! فعلا ؟"

ليرد عليها رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا "‏مخدتش بالى انها السينما المصرية .. لو السينما المصرية : محمود عبد العزيز في الكيت كات او نجيب الريحانى في لعبة الست".

ردا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: أنا الستات بيحبوني

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.