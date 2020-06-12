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فن

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب في 12 دولة عربية بـ كليب كورونا فيروس

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:12 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس كليبه الجديد كورونا فيروس. 

وكشف محمد رمضان من خلال الصورة انه متصدر تريند يوتيوب في 12 دولة عربية ومن ابرزهم لبنان، الجزائر، السعودية، الاردن والعراق.

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وحقق محمد رمضان 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب اغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب في 12 دولة عربية بـ كليب كورونا فيروس
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