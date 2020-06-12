البنتاجون يؤجل إطلاق 3 أقمار صناعية للتجسس

قررت شركة "روكيت لاب" الأمريكية للطيران والفضاء تأجيل إطلاق صاروخ "إلكترون" من مطار ماخيا" الفضائي في نيوزيلندا.





وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ننا نلغي إطلاق الصاروخ لظروف الطقس والرياح الشديدة ونؤجله إلى موعد آخر سنعلن عنه لا حقا".





أما موقع الشركة الإلكتروني فسبق له أن أعلن أن صاروخ "إلكترون" سيحمل إلى مدار الأرض 3 أقمار صناعية صغيرة تابعة للإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي والقمر الصناعي ANDESITE الذي صممه الأساتذة والطلاب في جامعة بوسطن الأمريكية لدراسة الحقل المغناطيسي للآرض وكذلك القمر الصناعي الأسترالي M2 Pathfinder.





يذكر أن البعثة الفضائية للشركة بعنوان Don't Stop Me Now كان يفترض إطلاقها أولا في 30 مارس الماضي. ثم تم تعليقها لانتشار وباء فيروس كورونا في نيوزيلندا والولايات المتحدة.





جدير بالذكر أن عمل الإدارة القومية الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي لا يزال سريا للغاية. وليست هناك أية معلومات عن الغاية من الأقمار الصناعية المخطط لإطلاقها وتكلفتها.



