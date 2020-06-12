شاهد.. هجوم لاذع على نجوم لونوا وجوههم باللون الأسود لمناهضة العنصرية.. صور

تعرض عدد من نجوم إنستجرام لهجوم شرس بعد استخدام دهن أنفسهم باللون الأسود للتضامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية Black Lives Matter في أمريكا وجميع أنحاء العالم بعد مقتل «جورج فلويد» على يد ضابط الشرطة الأبيض ديريك تشوفين أثناء اعتقاله في مينيابوليس.





أثارت التظاهرات إزالة عدد من التماثيل المثيرة للجدل التي تعبر عن الماضي العنصري في أمريكا وبريطانيا، في حين تم إزالة العديد من البرامج التلفزيونية التي تتميز بالمشاهد العنصرية من منصات الإذاعة.





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لكن سلسلة من مستخدمي إنستجرام في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، اختاروا إظهار دعمهم للاحتجاجات من خلال ارتداء ملابس سوداء أو دهن وجوههم باللون الأسود.





تعرضت المغنية اللبنانية «تانيا صالح» لانتقادات لاذعة من قبل المعجبين بعدما قامت بنشر صورة لها بنصف جلد أسمر ومظهر أفريقي.





كتبت تانيا تعليق على الصورة: "كل عمرى كنت أحلم كون سوداء.. واليوم أود ذلك أكثر من أي وقت مضى، أرسل حبي ودعمي الكامل للأشخاص الذين يطالبون بالمساواة والعدالة لجميع الأجناس في العالم".





كما شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة بن الأشهب صورة نصف وجهها باللون البني، كتبت عليها: "فقط لأننا سود من الخارج، لا يعني أننا سود من الداخل.. العنصريون هم أصحاب القلب الأسود الحقيقي.. إنهم سود من الداخل، وهم يعرفون ذلك".





شارك المؤثرين والفنانين على إنستجرام صور أخرى من بولندا، تركيا، ألمانيا، البوسنة والهرسك، وقد أصدرت تانيا في وقت لاحق بيانًا بعد تلقي انتقادات بشأن صورتها لكنها لم تعتذر.





ودافعت عن أفعالها مشيرة إلى أنها "لم تقصد السخرية من السود بأي شكل من الأشكال"، مضيفة أن جميع "نجومها المفضلين في الرقص والموسيقى سوداء".



