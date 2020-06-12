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حوادث

إخلاء سبيل أسرة متوفى بكورونا تعدت على أطباء مستشفى القناطر

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:20 م
شعار النيابة
شعار النيابة
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بإخلاء سبيل والد وشقيق متوفي بفيروس كورونا بكفالة 500 جنيه لكل منهما لاتهامها بالتعدي على أطباء مستشفى القناطر الخيرية مقر عزل مصابي الفيروس بعد وفاة شقيقهما حيث أحدثا تلفيات في قسم الاستقبال.


كما أخلت النيابة سبيل الطبيب المعتدى عليه دون ضمانات في محضر كيدي حرره أهلية المتهمين والمتوفى ضده بطلبه مبالغ مالية لإستقبال الحالة وهو ما أثبتت التحريات كذبه وأنه كان محاولة لإجبار الطبيب وزملائه بالمستشفى للتنازل عن محضر التلفيات والتي قدرت بـ 150 ألف جنيه.

تلقى العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا من مدير الإدارة الصحية بالمركز بقيام أسرة متوفى بكورونا بتحطيم قسم الاستقبال والتعدي على الأطباء.

انتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين وفاة محامي شاب يدعى "سيد ا" توفي نتيجة إصابته بكورونا وحاجته لجهاز تنفس وعناية مركزة وعدم قدرة المستشفى على توفيرها في ظل اكتمال الطاقة الاستيعابية للعزل بها مما تسبب في سوء حالته فلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى اثر ذلك قام اسرة ومرافقو المتوفى بالتعدي على الطبيب ومدير المستشفى ونائبه وأحدثوا تلفيات قدرت بـ 150 ألف جنيه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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