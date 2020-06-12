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رياضة

باتخاذ 3 قرارات.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:28 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
يترقب الوسط الرياضى صدور قرار حكومى بعودة النشاط الرياضي أو إلغاء الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة القادمة.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات لأندية الدورى الممتاز بشكل جزءى منتصف شهر يونيو الجاري.

وفى حال صدور قرار حكومي بإلغاء الدورى الممتاز رغم تمسك اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإقامة مباريات كاس مصر التسع يتعين على الجبلاية التركيز على طى صفحة النسخة الحالية من مسابقة الدورى المحلي والتركيز على النسخة القادمة.

ووضع مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية سيناريو الغاء الدورى المحلي على أن يتم اتخاذ ٣ قرارات بشأن المواعيد المقترحة للدوري الجديد  حال إلغاء النشاط الرياضى.

كما سيتم حسم  مصير بطل الدوري وهل سيتم منحه للأهلي بصفته المتصدر وفقا لمبدأ الجدارة الرياضية ام اعتبار الموسم كان لم يكن من دون بطل إلى جانب تنظيم الناحية والعلاقة المالية بين الأندية و اللاعبين .
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