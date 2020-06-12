AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد سفر فايلر لبلاده.. زكي عبد الفتاح ينفي تفاوض الأهلي مع برادلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:28 م
بوب برادلي
بوب برادلي
Advertisements
محمد السعيد
نفى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، صحة ما تردد حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بوب برادلي، لخلافة فايلر المدير الفني للأحمر، خلال الموسم المقبل.
وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع بوب برادلي المدير الفني لفريق لوس أنجلوس البلجيكي، تحسبا لرحيل فايلر، بنهاية الموسم الحالي.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات صحفية:" ما تردد عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بردالي غير صحيح تماما".

وأضاف زكي عبد الفتاح:" برادلي يملك موسمين في عقده مع لوس أنلجوس، وهو سعيد بتواجده في الفريق، ولا يفكر في الرحيل".

يذكر أن فايلر سافر اليوم، الجمعة، إلى سويسرا، لقضاء أجازة لمدة إسبوعين مع أسرته، على أن يعود إلى القاهرة عقب نهاية الأجازة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

زكي عبد الفتاح يكشف تفاصيل مشاجرته مع إبراهيموفيتش.. ويهاجم حسام البدري.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة موازية لرحيل إكرامي.. تفاصيل

أخبار النادي الأهلي: تجديد تعاقد فايلر.. ورحيل نجم القلعة الحمراء.. والسعي للتوقيع لحارس مرمى جديد

ترشيحاتنا

الحكومة: أدوية علاج المخالطين والمصابين بـ كورونا أثناء العزل المنزلي متوافرة

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

للمرة الثانية فى القليوبية.. أهالى متوفى بفيروس كورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

خطيب المسجد النبوي: العاقل الواعي يحذر الشر قبل أن يصيبه.. فيديو

تلذذ بتألمهم.. أمريكي يتعمد تسميم 8 مشردين بطعام ملوث

AdvertisementS

بعد ٥ موظفين ومدير فنى بالجبلاية.. إصابة ٣ حكام بفيروس كورونا

عودة نارية.. ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا.. الليلة

فان دايك يزيح محمد صلاح من عرش الأعلى دخلا في ليفربول

الإسماعيلي يستفسر وديا من الأهلي عن موقف ناصر ماهر

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

بعد إصابة إبنته بكورونا.. #الأهلاوية_يدعمون_زينة_الغندور يتصدر تويتر

شطة: الجدارة الرياضية تضع الزمالك فى ورطة وحرام ظلم الأهلي حال إلغاء الدورى

باتخاذ 3 قرارات.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

أخبار الرياضة .. حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي .. خالد الغندور يعلن الابتعاد عن السوشيال ميديا

القرار يقتصر على تلقي الاشتراكات.. الحكومة تنفي السماح للأندية بممارسة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو

قبل 48 يوما من الرحيل.. الخطايا السبع للجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

في ظل انتشار كورونا.. 5 عناصر غذائية تقوي مناعة الحامل

شاهد.. تصميم تخيلي لسيارة ميتسوبيشي 4000 GT الرياضية