بعد سفر فايلر لبلاده.. زكي عبد الفتاح ينفي تفاوض الأهلي مع برادلي

نفى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، صحة ما تردد حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بوب برادلي، لخلافة فايلر المدير الفني للأحمر، خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع بوب برادلي المدير الفني لفريق لوس أنجلوس البلجيكي، تحسبا لرحيل فايلر، بنهاية الموسم الحالي.





وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات صحفية:" ما تردد عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع بردالي غير صحيح تماما".





وأضاف زكي عبد الفتاح:" برادلي يملك موسمين في عقده مع لوس أنلجوس، وهو سعيد بتواجده في الفريق، ولا يفكر في الرحيل".





يذكر أن فايلر سافر اليوم، الجمعة، إلى سويسرا، لقضاء أجازة لمدة إسبوعين مع أسرته، على أن يعود إلى القاهرة عقب نهاية الأجازة.