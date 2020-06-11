سافر لاستشارة عائلته.. شوبير: فايلر سيجدد للأهلي قريبا..فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تجديد عقده مع النادي.
وقال أحمد شوبير، أثناء تصريحات متلفزة ببرنامجه "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن رينيه فايلر صرح بأنه سعيد للغاية بوجوده في النادي الأهلي، ولكنه يحب دائمًا أن يستشير أسرته وهذا ما دفعه إلى السفر.
وأضاف أحمد شوبير، أن فايلر كان يرغب في السفر منذ فترة طويلة ولكن أزمة الطيران هي التي أوقفته، وسفره لا يعني عدم تجديده أو تأخير التجديد.
وتابع أحمد شوبير "فايلر" كانت رغبته البقاء في مصر، حيث إنه يحب ذلك، وهو يعلم من هو النادي الأهلي، وكيفية التعامل مع اللاعبين ومجلس الإدارة، وهذا ما يجعله يشعر براحة نفسية داخل النادي.
وأشار أحمد شوبير إلى أن الدليل على بقاء فايلر وقناعته بالتجديد للأهلي، هو أن الجهاز المعاون له بالكامل متواجد حتى الآن في مصر ولم يغادر منهم أحد، وسوف نسمع أخبارًا عن تجديد العقود مع الأهلي قريبًا.