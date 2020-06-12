حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة اليوم بناء على إذن من محمود الخطيب رئيس النادي.





وسافر إلي بلاده سويسرا لقضاء إجازة خاصة تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين .





ويمكث فايلر بالجونة تلك الليلة على أن يستقل طائرة من مطار الغردقة خلال ساعات إلى ميونيخ ومنها برا الي زيورخ.





وكشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر سيعود إلى مصر بعد إنتهاء أجازته لقيادة الأهلي مجددا. السويسريإلى



