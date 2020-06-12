اتباع الاشتراطات الاحترازية.. أركان أول فندق يعاود نشاطه في بورسعيد

تواصل محافظة بورسعيد إجراءاتها لإعادة تشغيل السياحة الداخلية وتجهيز القرى السياحية والفنادق لاستقبال الزائرين وفق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
واكد محمود الشرقاوى ممثل شركة إدارة فندق أراكان بورسعيد المملوك للمحافظة ان إدارة الفندق شرفت زيارة اللجنة المختصة من وزارة السياحة ورئيس لجنة التفتيش التابعة لها ، و مديرة مكتب وزارة السياحة ببورسعيد ومسؤلون آخرون من المكتب، والدكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائي ببورسعيد، ومكتب الصحة والأغذية في بورسعيد للوقوف على إستعداد الفندق لإعادة التشغيل في ظل الظروف الحالية طبقًا للإشتراطات والإجراءات الإحترازية.
وأوضح الشرقاوى أن الزيارة تأتي فى إطار الطلب المقدم للحصول موافقة على إعادة التشغيل الجزئي للفندق وتم مراجعتها من طرف اللجنة ومعاينتها على الطبيعة,
ومن جانبها أكدت اللجنة على التزام الفندق وإدارته بتنفيذ وتطبيق جميع الاجراءات المطلوبة لسلامة العاملين والزائرين مشيره الي موافقتها على أعادة التشغيل الجزئي بالنسب المقررة مع أتباع الأشتراطات والإجراءات الإحترازية المطلوبة.
يأتى تشغيل فندق اركان ليكون أول فندق مملوك للمحافظة يدخل التشغيل مجددا والنورس اول قرية سياحية مملوكة للمحافظة تدخل التشغيل مجددا بعد توقف دام ٤ اشهر