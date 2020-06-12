بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية

تعاود بورسعيد نشاطها السياحى والذى شهد توقفا تاما بالفنادق و القرى السياحية و المولات و المطاعم منذ ظهور جائحة كورونا امتثال لإجراءات الدولة الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد
وكشف المهندس علي جبر نائب رئيس مجلس ادار شركة ادارة القرية المملوكة لمحافظة بورسعيد ان إدارة القرية استقبلت اليوم الخميس اللجنة المشكلة من وزارة السياحة بحضور رئيس لجنة التفتيش من وزارة السياحة ومديرة مكتب وزارة السياحة فرع بورسعيد والدكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائي ببورسعيد ومكتب الصحة والأغذية .
وأكد جبر ان الزيارة كانت للوقوف على صلاحية القرية وأستعدادتها لإعادة التشغيل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد طبقًا للأشتراطات التي تم وضعها للموافقة على إعادة التشغيل الجزئي لقطاعات القرية المختلفة والتي تم تنفيذها من خلال القرية وتم مراجعتها من طرف اللجنة .
ومن جانبها أشادت اللجنة بالإجراءات الأحترازية التي قامت بها القرية حرصًا منها على سلامة العاملين والزوار ، ووافقت اللجنة على أعادة التشغيل الجزئي ورفع نسبة الأشغال بنسبة ٥٠٪ مع تشغيل حمامات السباحة وصالات الجيم والمطاعم والكافية مع أتباع كافة الأشتراطات الدائمة وأستمرار غلق قاعات الأفراح وإلغاء خدمة البوفيه المفتوح ومنع تشغيل ال SPA في النادي الصحي وحظر تقديم الشيشة مؤقتًا .
وشدد جبر على ان القرية اتخذت إجراءات إحترازية مكثفه وذلك من خلال الكشف الحراري علي النزلاء وأبواب التعقييم وكذلك تطهير الغرف وحمام السباحة والحدائق والمطعم والكافية بشكل دوري علي مدار اليوم ، واستخدام اطباق وأكواب مُعقمة لمرة واحدة وكذلك فرش الأسرة بالغرف وادوات النظافة .