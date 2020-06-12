AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:54 م
بورسعيد تعاود انطلاقتها
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس
Advertisements
محمد الغزاوى

تعاود بورسعيد نشاطها السياحى والذى شهد توقفا تاما بالفنادق و القرى السياحية و المولات و المطاعم منذ ظهور جائحة كورونا امتثال لإجراءات الدولة الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد 

وكشف المهندس علي جبر نائب رئيس مجلس ادار شركة ادارة القرية المملوكة لمحافظة بورسعيد ان إدارة القرية استقبلت اليوم الخميس اللجنة المشكلة من وزارة السياحة بحضور رئيس لجنة التفتيش من وزارة السياحة ومديرة مكتب وزارة السياحة فرع بورسعيد والدكتورة مروة حلاوة مديرة الطب الوقائي ببورسعيد ومكتب الصحة والأغذية .

وأكد جبر ان الزيارة كانت للوقوف على صلاحية القرية وأستعدادتها لإعادة التشغيل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد طبقًا للأشتراطات التي تم وضعها للموافقة على إعادة التشغيل الجزئي لقطاعات القرية المختلفة والتي تم تنفيذها من خلال القرية وتم مراجعتها من طرف اللجنة .

ومن جانبها أشادت اللجنة بالإجراءات الأحترازية التي قامت بها القرية حرصًا منها على سلامة العاملين والزوار ، ووافقت اللجنة على أعادة التشغيل الجزئي ورفع نسبة الأشغال بنسبة ٥٠٪؜ مع تشغيل حمامات السباحة وصالات الجيم والمطاعم والكافية مع أتباع كافة الأشتراطات الدائمة وأستمرار غلق قاعات الأفراح وإلغاء خدمة البوفيه المفتوح ومنع تشغيل ال SPA في النادي الصحي وحظر تقديم الشيشة مؤقتًا .

وشدد جبر على ان القرية اتخذت إجراءات إحترازية مكثفه وذلك من خلال الكشف الحراري علي النزلاء وأبواب التعقييم وكذلك تطهير الغرف وحمام السباحة والحدائق والمطعم والكافية بشكل دوري علي مدار اليوم ، واستخدام اطباق وأكواب مُعقمة لمرة واحدة وكذلك فرش الأسرة بالغرف وادوات النظافة .
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية
بورسعيد تعاود انطلاقتها سياحيا من النورس بتشغيل 50% وفق إجراءات احترازية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة السياحة الداخلية بنصف العمالة.. جدل برلماني حول ضوابط الحكومة الجديدة.. نواب: انتعاشة للقطاع في مواجهة كورونا.. وبرلمانية تحذر: خطر على حياة المصريين

زمن كورونا .. شروط ارتياد حمامات السباحة والشواطئ

استعدادا لعودة السياحة.. 6 شروط لنزول الشواطئ وحمامات السباحة

إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية أول يونيو بهذه الشروط

بدون شيشة أو حفلات.. ننشر شروط إعادة فتح الكافيهات السياحية أثناء كورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

باتخاذ 3 قرارات.. اتحاد الكرة يضع سيناريو إلغاء الدوري

سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5.. فيديو

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٢-٦-٢٠٢٠

بسبب دينا مراجيح وجو.. هجوم من رواد السوشيال ميديا على مسلسل ليه لأ

الأركان الفرنسية تنشر لقطات من تصفية زعيم القاعدة بالمغرب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقالي القصير.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نام كويس وابعد عن التدخين.. 5 نصائح للرجال قبل سن الأربعين

أستون مارتن تكشف عن فانتاج موديل 2020.. صور