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محافظات

بزيادة عن العام الماضي..توريد ٤٠٤٣ طن قمح لصوامع بورسعيد

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:16 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  انه تم توريد  ٤٠٤٣  طن  و ١٢٠ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الخميس   ١١  يونيو  وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى.

ولفت إلي ان  مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا  تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا  ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا  بالاضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا  بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ أفدنة.

وأوضح أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام  من الساعة 8 صباحا  بتواجد مفتشي  التموين والزراعة.

وأكد علي الالتزامبا بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين علي اماكن التوريد.
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