محافظ بورسعيد: الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير محور عاطف السادات قريبا



أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرب انتهاء المرحلة الأخيرة لتطوير محور عاطف السادات والواقعة فى محيط استاد بورسعيد ومعسكر الكشافة وبحرى حديقة الأمل وصولا إلى منطقة الشروق (قشلاق السواحل).







وقال إن المحور الجديد بعد تطويره يعد واحدا من افضل المحاور المروريه والسياحية على مستوى الجمهورية، حيث يضم المئات من المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والمتنزهات الترفيهية والحدائق المفتوحة علاوة على القرى السياحية الثلاث الرئيسية الكروان والنورس وبالما والعديد من الفنادق السياحية الكبرى ومن بينها مصر للسياحة (هلنان سابقا) واراكان وجراند اوتيل، وبعض المنشآت الرياضية الكبرى ومن بينها استاد المصرى ومركز شباب الاستاد.







وأضاف محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير غير المسبوقة قد تضمنت رصف المحور فى جميع قطاعاته، وبالمحاور المؤدية له، وتجميل الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى، وتوفير الإضاءة الكافية عبر الأعمدة الجديدة التى غطت الجزر الوسطى والأرصفة.



