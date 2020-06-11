النادي المصري: إنشاء استاد جديد أثلج صدور أهالي بورسعيد

المستويات، مما ترتب عليه موافقة الرئيس السيسي على

من جانبه توجه النائب محمود حسين بالشكر للرئيس السيسي لهديته لشعب بورسعيد بإنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه التاريخي، مشيرا إلى أن التحديات لم تكن سهلة وان إرادة شعب بورسعيد كانت الدافع الرئيسي لتحقيق

، مؤكدًا أن الفضل في انجاز الملف لمشجعي النادي المصري.