النادي المصري: إنشاء استاد جديد أثلج صدور أهالي بورسعيد

قدم مجلس إدارة النادي المصري الشكر للنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة لدعمه كافة مطالب النادي المصري خلال الفترة السابقة وعرض مطالب النادي على أعلى المستويات، مما ترتب عليه موافقة الرئيس السيسي على إنشاء ستاد النادي المصري وأشار مجلس المصري إلي أن القرار أثلج صدور جماهير المصري بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية بصفة خاصة.
من جانبه توجه النائب محمود حسين بالشكر للرئيس السيسي لهديته لشعب بورسعيد بإنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه التاريخي، مشيرا إلى أن التحديات لم تكن سهلة وان إرادة شعب بورسعيد كانت الدافع الرئيسي لتحقيق المطالب، مؤكدًا أن الفضل في انجاز الملف لمشجعي النادي المصري.
وأثني "حسين" علي مواقف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجلس ادارة المصري في رحلة تحقيق حلم جماهير النادي المصري العريق مؤكدًا علي سعادته البالغة بالبنية الرياضية التي أصبحت تميز محافظة بورسعيد والتي تتمثل في المدينة الرياضية واستاد النادي المصري ومدينة سلام مصر.
وأكد "نائب بورسعيد" ان دعم ومساندة النادي المصري واجب ومسئولية يجب الا يتوقف حتي يتم تحقيق حلم أبناء بورسعيد في مستقبل ناديهم مطالبًا الجميع برفع راية النادي المصري وإعلاء مصلحته وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية.